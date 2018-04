Serena Williams conquista 60ª vitória no Aberto da Austrália e avança

MELBOURNE - A norte-americana Serena Williams não encontrou qualquer dificuldade para conquistar sua segunda vitória na edição de 2014 do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada. Nesta quarta-feira, a número 1 do mundo avançou em Melbourne ao derrotar a sérvia Vesna Dolonc, 104ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 3 minutos.

Essa vitória foi a 60ª de Serena em todas as suas participações no Aberto da Austrália, igualando o recorde da australiana Margaret Court. Em busca do seu sexto título em Melbourne, Serena concluiu o duelo com dez aces, 24 winners e 20 erros não-forçados contra dois aces, nove bolas vencedoras e 20 equívocos de Dolonc.

No primeiro set, a norte-americana largou com uma quebra de serviço no segundo game, abriu 3/0 em seguida e converteu outro break point no sexto game, fechando a parcial em 6/1. A número 1 do mundo começou o segundo set com uma quebra de saque no primeiro game e voltou a conseguiu outra no quinto. Assim, fechou a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0, se garantindo na terceira rodada do Aberto da Austrália.

A próxima adversária de Serena em Melbourne será a eslovaca Daniela Hantuchova, 33ª colocada no ranking, que derrotou a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 12/10, em 3 horas e 12 minutos. A norte-americana está em vantagem de 8 a 1 no confronto direto.

Número 4 do mundo, a chinesa Na Li enfrentou dificuldades no segundo set, mas conseguiu derrotar a líder do ranking juvenil no Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, a atual vice-campeã em Melbourne ao bater a suíça Belinda Bencic, 187ª colocada no ranking da WTA e que disputou pela primeira vez uma chave profissional de Grand Slam, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 20 minutos.

Após aplicar um "pneu" no primeiro set, Na Li levou sustos na segunda parcial, tanto que perdeu o seu saque duas vezes, mas acabou conseguindo avançar com o triunfo no tie-break sobre Bencic, atual campeã juvenil de Roland Garros e Wimbledon. Agora, a chinesa vai encarar a checa Lucie Safarova, que derrotou a compatriota Lucie Hradecka por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/0.

Ex-número 1 do mundo, a sérvia Ana Ivanovic se garantiu com facilidade na terceira rodada do Aberto da Austrália ao derrotar a alemã Annika Beck, 54ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 56 minutos. Hoje em 14º lugar no ranking, Ivanovic foi vice-campeã do Aberto da Austrália em 2008 e agora terá pela frente a australiana Samantha Stosur.

Número 17 do mundo, Stosur massacrou a búlgara Tszvetana Pironkova, que vinha embalada pelo título do Torneio de Sydney na semana passada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em 1 hora e 7 minutos. Stosur está em vantagem de 4 a 3 no confronto direto com Ivanovic, mas perdeu o último duelo, no fim do ano passado, em Sófia, na Bulgária.

A alemã Angelique Kerber passou para a terceira rodada do Aberto da Austrália ao vencer a russa Alla Kudryavtseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Sua oponente na terceira rodada será a norte-americana Alison Riske, que venceu a belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

A também alemã Sabine Lisicki, número 15 do mundo, foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália. A atual vice-campeã de Wimbledon perdeu para a romena Monica Niculescu, 64ª colocada no ranking e atual campeã do Torneio de Florianópolis, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/2, em 2 horas.

Agressiva, Lisicki terminou a partida com 43 winners, mas os seus 56 erros não-forçados acabaram pesando para a sua derrota. Na terceira rodada, Niculescu vai enfrentar a russa Ekaterina Makarova, número 22 do mundo e algoz da norte-americana Venus Williams na estreia, que superou Irina Falconi, também dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Responsável pela maior zebra ao superar a checa Petra Kvitova na estreia, a tailandesa Luksika Kumkhum parou na segunda rodada ao perder para a alemã Mona Barthel por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. A próxima oponente de Barthel vai ser a italiana Flavia Pennetta, que venceu a porto-riquenha Monica Puig por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A canadense Eugenie Bouchard se garantiu na terceira rodada do Aberto da Austrália ao vencer a francesa Virginie Razzano, 100ª colocada no ranking, por 2 sets a 0 ,com parciais de 6/2 e 7/6 (12/10).