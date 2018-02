Serena Williams desfalca EUA na abertura da Copa Hopman

A norte-americana Serena Williams, que fechou 2007 em sétimo lugar no ranking da WTA, vai desfalcar a equipe dos Estados Unidos na Copa Hopman, torneio entre países que marca a abertura da temporada do tênis internacional. Uma lesão no joelho esquerdo, a mesma que a tirou do Masters Feminino, em novembro, em Madri, foi a culpada pela ausência de Serena. Meghan Shaughnessy entra em seu lugar para enfrentar a indiana Sania Mirza. Depois, Mardy Fish pega Rohan Bopanna e um jogo de duplas mistas fecha a jornada, que começa às 23h30 (de Brasília) desta sexta, manhã de sábado na Austrália. Na seqüência do Grupo B, a equipe da casa, com Alicia Molik e Peter Luczak, pega a República Checa, de Lucie Safarova e Tomas Berdych. A Sérvia chega para o torneio como principal favorita, pois contará com os dois número 3 do mundo: Jelena Jankovic joga contra Su-Wei Hsieh, na estréia diante de Taiwan, e depois Novak Djokovic pega o desconhecido Yen-Hsun Lu. O Grupo A também conta com Argentina, que terá Juan Ignacio Chela e Gisela Dulko, e França, representada por Arnaud Clement e Tatiana Golovin. Os campeões de cada grupo se enfrentam na final, no dia 4 de janeiro. A Rússia, campeã de 2007 com Nadia Petrova e Dmitry Tursunov, não joga o torneio neste ano.