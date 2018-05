Serena Williams desiste de jogar o Torneio de Madri na próxima semana

Às vésperas do seu início, o Torneio de Madri sofreu uma baixa de peso. Nesta quarta-feira, os organizadores do evento da WTA anunciaram que a norte-americana Serena Williams desistiu de participar da competição, marcada para a próxima semana, sob a justificativa de que ainda não está pronta para realizar o seu retorno às quadras.

Segundo os responsáveis pelo Torneio de Madri, Serena explicou que precisa treinar por mais tempo para ter condições de jogar competitivamente. A norte-americana foi campeã do evento espanhol em 2012 e 2013, sendo que agora será substituída na chave pela compatriota CoCo Vandeweghe.

Após ficar 14 meses sem atuar por causa da gravidez do seu primeiro filho, Serena voltou a jogar em um evento da WTA em março, no Torneio de Indian Wells, também tendo jogado em Miami no mesmo mês. Depois disso, porém, não voltou mais a entrar em ação.

"Lamentamos a ausência de Serena e desejamos a ela uma rápida recuperação", disse Manolo Santana, diretor do torneio. "Ela é uma das grandes campeãs do nosso esporte, ela sempre ofereceu um show para o torneio e esperamos vê-la novamente na Caja Magica no futuro", acrescentou, em comunicado publicado no site oficial da competição espanhola.

O Torneio de Madri era visto como um passo importante na preparação de Serena para Roland Garros. A ex-número 1 do mundo não participou do Aberto da Austrália no início da temporada e também ainda não oficializou a sua presença no Grand Slam parisiense, que será disputado entre 21 maio e 10 de junho.