Serena Williams diz amar o Brasil A tenista norte-americana Serena Williams fez nesta quinta-feira uma declaração de amor ao Brasil. A número 1 do mundo e principal favorita ao título em Roland Garros, disse que gosta muito do país e que pretende tomar aulas de português. "Me encantaria ir a Brasil um dia. Ainda não tive tempo de aprender o idioma porque estou tentando melhorar o meu francês, mas depois disso, passarei para o português e quem sabe o italiano?, disse a tenista, que nesta quinta-feira disputa a semifinal em Paris, contra a belga Justine Henin. ?Eu adoro os brasileiros, sempre são muito amáveis comigo. Tomara que um dia eu possa visitar o país?, acrescentou Serena.