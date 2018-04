Serena Williams diz que foi roubada Até parece um complô. Mas pelo segundo Grand Slam consecutivo as irmãs Williams foram prejudicadas por erros de arbitragem. Recentemente em Wimbledon, Venus caiu diante da croata Karolina Spren por causa de uma contagem errada no tie break. E agora, em pleno US Open, Serena teve várias bolas duvidosas em que foi constatado falha da juíza de cadeira, a portuguesa Mariana Alves. Resultado: foi eliminada por Jennifer Capriati por 2/6, 6/4 e 6/4 e saiu esperneando. "Fui roubada", disse. "Existe uma conspiração. Afinal, como explicar que sempre sejamos prejudicadas." Com erros tão estrondosos, Mariana Alves foi afastada pelo árbitro geral do torneio, Brian Earley, que não a escalará mais durante a competição. Mas a decisão não mudará a história. Serena perdeu nas quartas-de-final e adia a chance de voltar a lutar por um título importante. O próprio diretor do US Open, Jim Curley disse que a juiz de cadeira não poderia determinar um overule (mudar a decisão do fiscal de linha) numa bola do outro lado da quadra. Enfim, os erros foram muitos. Num deles, bem abaixo de sua cadeira, Serena colocou a bola na linha, no que teria determinado um ponto seu. Foi para sacar com vantagem a favor, quando ouviu a juíza dar vantagem para Capriati. Serena reclamou com veemência. "Achei que a juiz tivesse errado o placar, mas quando percebi que tinha mudado a contagem fiquei louca." Numa situação difícil, Serena confessou que teve de mudar seu estilo de jogo. "Passei a não buscar mais as linhas, tentando colocar bolas mais curtas, pois fiquei preocupada com as marcações da juíza." Capriati não perdoou. Aproveitou o momento para aplicar bons golpes e passar para as semifinais, onde vai enfrentar a russa Elena Dementieva. Com Venus, em Wimbledon, o erro foi ainda mais marcante. O juiz de cadeira, Tedd Watts fez uma contagem equivocada no tie break dando ponto de presente para Karolina Spren. Na época, o árbitro geral do torneio, Alan Mills, a exemplo do US Open, também excluiu o juiz de cadeira da competição. Chuva - Os reflexos do furação ´Frances´ - que atingiu a Flórida - chegaram nesta quarta-feira a Nova York. Choveu por quase todo o dia, prejudicando bastante a rodada do US Open. Com jogos atrasados, o show ficou para o ex-tenista John McEnroe - que fazendo o papel de arremessador num jogo de beisebol - atirava bolas para Andy Roddick rebater com o cabo de sua raquete. Incrível, Roddick mostrou extrema habilidade para atirar bolinhas de tênis longe, nos pontos mais altos do estádio Arthur Ashe. A programação previa jogos das quartas-de-final nas chaves masculina e feminina. Como em Nova York se joga com luz artificial, a organização tinha esperanças de marcar jogos para a noite.