Serena Williams é campeã em Paris A tenista norte-americana Serena Williams precisou de 64 minutos para derrotar a francesa Amelie Mauresmo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e conquistar o Torneio de Paris. A número 1 do mundo, vencedora do Aberto da Austrália, conquistara o mesmo torneio em 1999.