Serena Williams é campeã mais uma vez A tenista norte-americana Serena Williams, número 1 do ranking mundial conquistou neste domingo mais um título. Ela venceu a russa Anastasia Myskina por dois sets a zero, e sagrou-se campeão do Torneio de Leipzig, na Alemanha. As parciais da partida foram de 6/3 e 6/2. Esta foi a sexta vitória de Serena nas últimas seis finais que disputou. O torneio, que conta pontos para o ranking da WTA, divide US$ 585 mil em prêmios.