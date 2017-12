Serena Williams é campeã no Arizona A americana Serena Williams derrotou este domingo a compatriota Jennifer Capriati e conquistou o título do torneio de Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos. Serena marcou 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. Foi o primeiro título de Serena este ano. Já Capriati, atual campeã do Aberto da Austrália, perdeu a oportunidade de assumir a liderança do ranking, encabeçado atualmente por Venus Williams, que não participou do torneio.