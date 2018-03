Serena Williams é eliminada em Roma A norte-americana Serena Williams, cabeça-de-chave número 3, foi eliminada na segunda rodada do Torneio de Roma ao perder nesta quarta-feira para a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1. A russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave 4, também foi eliminada com a derrota para a argentina Gisela Dulko por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/4. Outras favoritas ao título não decepcionaram e passaram às oitavas-de-final. A francesa Amelie Mauresmo bateu a australiana Samantha Stosur por 6/2 e 6/0. A russa Vera Zvonareva venceu a sérvia Jelena Jankovic por 6/4 e 6/1 e a japonesa Ai Sugiyama ganhou da venezuelana Maria Vento-Kabchi por 6/3 e 6/0.