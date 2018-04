Serena Williams é multada em US$ 10 mil por ameaçar juíza

A reação intempestiva de Serena Williams nas semifinais do US Open não passou impune à organização do Grand Slam nova-iorquino. Após a norte-americana ameaçar a juíza de linha em sua derrota para a belga Kim Clijsters, neste sábado, a tenista foi punida com a multa de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 18 mil) pela atitude, considera como "conduta antidesportiva".

Veja também:

US OPEN - Leia mais sobre o torneio

QUIZ - Responda às perguntas sobre o US Open

INFOGRÁFICO - Saiba tudo sobre o torneio

A infração da número 2 do mundo aconteceu no final da partida. Serena perdia o jogo por 1 a 0 e estava em desvantagem na segunda parcial, precisando confirmar seu serviço para levar a decisão ao tie-break. Com 30 a 15 para a belga, a juíza de linha acusou que a norte-americana pisou na linha após o segundo saque, concretizando uma dupla-falta. Serena então se revoltou contra a marcação.

Precisando evitar o match-point de Clijsters, Serena perdeu o controle e se dirigiu aos berros à juíza. Entre outras coisas, a tricampeã do US Open disse que jurava por Deus que iria fazer a árbitra engolir a bola que estava em suas mãos. Pela atitude, recebeu uma advertência, e como já tinha sido advertida por quebrar a raquete, perdeu um ponto para a belga, que fechou o jogo.

A quebra da raquete, no final do primeiro set, também rendeu uma multa de US$ 500 (cerca de R$ 915) a Serena. Além disso, a WTA prometeu fazer uma investigação mais profunda sobre o incidente, não descartando uma nova punição para a norte-americana, que defendia o título em Nova York.