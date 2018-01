Serena Williams está fora da disputa do Aberto da Austrália

Sete vezes campeã e atual detentora do título, a norte-americana Serena Williams está fora do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que tem início no próximo dia 15. O anúncio foi feito pela organização do torneio.

“Depois de competir em Abu Dabi percebi que apesar de estar muito próxima, ainda não estou onde pessoalmente quero estar”, afirma a tenista dos Estados Unidos por intermédio de um comunicado. “O meu treinador e a minha equipe sempre disseram ‘você só poderá jogar quando estiver em totais condições’. Já posso competir, mas não quero só competir, quero fazer bem mais do que isso e para tal preciso de mais um pouco de tempo.”

Serena, de 36 anos, tenta recuperar a melhor forma física, após se tornar mãe em setembro. O britânico Andy Murray e o japonês Kei Nishikori, por causa de lesão, também não vão jogar em quadras australianas.