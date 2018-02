Serena Williams ganha e passa às quartas no WTA de Hobart A norte-americana Serena Williams mostrou mais uma vez, nesta terça-feira, que está disposta a voltar aos primeiros lugares do ranking mundial da WTA. Pelas oitavas-de-final do Torneio de Hobart, na Austrália, a atual número 94 do mundo derrotou a checa Lucie Safarova por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5). Na próxima rodada, Williams terá pela frente a austríaca Sybille Bammer, que surpreendeu a espanhola Anabel Medina Garrigues (cabeça-de-chave 2) por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/3. Quem também teve que suar para avançar às quartas-de-final foi a cabeça 1 do torneio. A russa Anna Chakvetadze, número 13 do ranking, ganhou da compatriota Olga Poutchkova por apertados 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5. Sua rival será a chinesa Zheng Jie (7ª pré-classificada), que passou pela francesa Severine Bremond por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 6/3. Em outras partidas da rodada, a indiana Sania Mirza eliminou a italiana Romina Oprandi com a vitória por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/0 -, a colombiana Catalina Castano venceu a italiana Mara Santangelo (cabeça 5) por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/2 - e a australiana Alicia Molik ganhou da ucraniana Alona Bondarenko também por 2 a 0 (6/3 e 7/5).