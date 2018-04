Serena Williams: 'Ronaldinho é do Real Madrid, não é?'

A tenista americana Serena Williams deu provas neste domingo que não é a pessoa mais indicada para falar sobre futebol, ao perguntar se o brasileiro Ronaldinho Gaúcho joga no Real Madrid. "Ronaldinho Gaúcho é meu jogador favorito, joga no Real Madrid, não é verdade?", disse a campeã do Aberto da Austrália. A confusão e a espontaneidade de Serena fizeram com que os jornalistas a entrevistavam rissem muito. Além disso, a tenista disse que o craque do Barcelona "é excepcional". Serena também afirmou que está convencida de que após o surgimento dela e de sua irmã algo mudou no circuito feminino. "Acho que todas agora batem muito forte na bola, o que considero uma influência minha. Não quero ser muito presunçosa, mas acho que minha irmã e eu influenciamos um pouco. Tudo começou com Monica Seles e foi crescendo desde então", concluiu.