Serena Williams segue na liderança do ranking da WTA

A norte-americana Serena Williams foi derrotada na final do Torneio de Sydney, na última sexta-feira, mas se manteve na liderança do ranking da WTA, divulgado nesta segunda pela entidade. Ela está na dianteira da lista, com 9.195 pontos, seguida pelas russas Dinara Safina, com 7.600, e Svetlana Kuznetsova, com 6.081. A dinamarquesa Caroline Wozniacki está na quarta colocação.

A vantagem de 1.595 pontos de Serena para Safina lhe dará mais tranquilidade para a disputa do Aberto da Austrália, em que defenderá o seu título. Campeã em Sydney, a russa Elena Dementieva alcançou o 15º título da carreira, e segue na quinta colocação no ranking da WTA, com 5.505 pontos.

O Top 10 da lista da entidade é completado pela norte-americana Venus Williams, pela bielo-russa Victoria Azarenka, pela sérvia Jelena Jankovic, pela russa Vera Zvonareva e pela polonesa Agnieszka Radwanska.

WTA, ranking 18/1:

1.º - Serena Williams (EUA), 9.195

2.º - Dinara Safina (RUS), 7.600

3.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 6.081

4.º - Caroline Wozniacki (DIN), 5.785

5.º - Elena Dementieva (RUS), 5.505

6.º - Venus Williams (EUA), 5.126

7.º - Victoria Azarenka (BLR), 4.740

8.º - Jelena Jankovic (SER), 3.965

9.º - Vera Zvonareva (RUS), 3.560

10.º - Agnieszka Radwanska (POL), 3.450

11.º - Marion Bartoli (FRA), 3.325

12.º - Flavia Pennetta (ITA), 3.200

13.º - Samantha Stosur (AUS), 3.045

14.º - Maria Sharapova (RUS), 2.820

15.º - Kim Clijsters (BEL), 2.620

16.º - Yanina Wickmayer (BEL), 2.565

17.º - Na Li (CHN), 2.541

18.º - Francesca Schiavone (ITA), 2.445

19.º - Nadia Petrova (RUS), 2.220

20.º - Virginie Razzano (FRA), 2.200

265.º - Maria Fernanda Alves (BRA), 179