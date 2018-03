Serena Williams vai à final em Miami A tenista norte-americana Serena Williams garantiu nesta quinta-feira uma das vagas na final do Masters Series de Miami. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, ela ganhou da grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 16 minutos de jogo. Este é o primeiro torneio que Serena disputa nos últimos 8 meses, desde que sofreu uma cirurgia no joelho. Na final, ela enfrentará uma tenista russa, que sairá do duelo entre Nadia Petrova e Elena Dementieva.