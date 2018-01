Serena Williams vence e vai às oitavas A tenista norte-americana Serena Williams, número 1 do mundo, derrotou por dois sets a zero (parciais de 6/3 e 6/1) a sua compatriota Laura Granville (nª 28), hoje, pela terceira rodada do Torneio de Wimbledon, e se classificou para as oitavas-de-final, quando irá enfrentar a russa Elena Dementieva (nº 15), que venceu a húngara Aniko Kapros por 6/3 e 6/1. Outros resultados de hoje: Jelena Dokic (Iugoslávia) venceu Maria Sharapova (Rússia) por 6/4 e 6/4; Mary Pierce (França) a Lisa Raymond (Estados Unidos) por 4/6, 6/3 e 7/5); Anastasia Myskina (Rússia) a Conchita Martinez (Espanha) por 6/3 e 6/3; Svetlana Kuznetsova (Rússia) a Emilie Loit (França) por 6/1 6-2.