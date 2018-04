Serena Williams vence fácil na estreia pelo US Open

A norte-americana Serena Williams começou bem a sua campanha em busca do tetracampeonato no US Open. Atual campeã da competição disputada nas quadras duras de Nova York, a número 2 do mundo precisou de apenas 1h02 para passar pela compatriota Alexa Glatch, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Contra a 103.ª colocada na WTA, Serena só permitiu uma quebra à rival, tendo ainda ótimo aproveitamento nas subidas à rede, de 89%.

Veja também:

QUIZ - Responda às perguntas sobre o US Open

INFOGRÁFICO - Saiba tudo sobre o torneio

Pela segunda rodada em Nova York, Serena terá pela frente a húngara Melinda Czink. Na estreia, a número 51 do mundo eliminou a italiana Maria Elena Camerin, com vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Agora, Czink terá de provar sua força diante da segunda cabeça de chave da competição, que chega como grande favorita ao título. As duas voltam à quadra já nesta terça-feira pelo US Open.

Ainda nesta segunda, a italiana Flavia Pennetta, décima cabeça de chave, também estreou com vitória. Com direito a 'pneu' no primeiro set, ela venceu a romena Edina Gallovits por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Na segunda rodada, Pennetta encara a indiana Sania Mirza, que enfrentou uma batalha contra a bielo-russa Olga Govortsova. Em duas horas de jogo, Mirza venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3.

A francesa Marion Bartoli, cabeça número 14, passou com extrema facilidade pela paraguaia Rossana De Los Rios, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Na próxima fase, ela enfrenta a belga Kim Clijsters. Já a estoniana Kaia Kanepi, cabeça número 25, caiu na estreia para Kai-Chen Chang, do Taiwan, que venceu por 2 a 1, com parciais de 6/0, 2/6 e 6/2, e encara agora a eslovaca Magdalena Rybarikova.

A francesa Amelie Mauresmo, também cabeça de chave em Nova York, venceu a alemã Tatjana Malek por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Pela segunda rodada, Mauresmo terá pela frente a canadense Aleksandra Wozniak, que eliminou a norte-americana Laura Granville também por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (9/7).