Serena Williams vence na estreia em Roma e amplia série invicta

ROMA - Ainda no embalo do título conquistado em Madri, no domingo, Serena Williams não deu chances à jovem britânica Laura Robson nesta terça-feira e venceu em sua estreia no Torneio de Roma. A norte-americana eliminou a tenista de 19 anos por duplo 6/2, em 1h15min.

Com o triunfo, a número 1 do mundo ampliou sua série invicta na temporada para 20 jogos. A sequência teve início com o título em Miami, em vitória sobre a russa Maria Sharapova. Desde então, ela foi campeã em Charleston, venceu duas partidas pela Fed Cup e levantou o troféu em Madri, em novo triunfo sobre Sharapova.

Em Roma, a vitória desta terça teve sabor de vingança porque Laura Robson havia eliminado sua irmã Venus na rodada de abertura. Serena entrou direto na segunda rodada e, nas oitavas de final, enfrentará a vencedora do confronto entre a compatriota Melanie Oudin e a eslovaca Dominika Cibulkova - venceu a francesa Kristina Mladenovic por 1/6, 6/2 e 6/2.

Também pela segunda rodada, a checa Petra Kvitova sofreu para confirmar o favoritismo diante da alemã Sabine Lisicki. A número oito do mundo chegou a levar um "pneu" da rival antes de fechar a partida por 6/4, 0/6 e 7/5. Agora, ela aguarda o duelo entre Samantha Stosur e Shuai Peng.

Agnieszka Radwanska e Ana Ivanovic não tiveram a mesma sorte nesta terça. A número quatro do mundo protagonizou nova decepção no saibro europeu ao cair diante da romena Simona Halep por 6/7 (2/7), 6/1 e 6/2, em sua estreia. Na semana passada, a polonesa foi eliminada em Madri na segunda rodada.

Ivanovic foi superada em Roma justamente pela irmã de Agnieszka, Urszula Radwanska, em três sets: 6/3, 2/6 e 6/2. Além das duas cabeças de chave, a russa Nadia Petrova foi eliminada pela espanhola Carla Suarez Navarro, por 3/6, 6/2 e 7/6 (7/1).

Ainda nesta terça, avançaram as norte-americanas Sloane Stephens e Christina McHale, a local Roberta Vinci, a suíça Romina Oprandi, a belga Yanina Wickmayer e a chinesa Jie Zheng.