Serena Willians arrasa eslovaca e avança às quartas em Roma

ROMA - A norte-americana Serena Williams não tomou conhecimento da eslovaca Dominica Cibulkova, nesta quinta-feira, ao vencer a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, e avançar às quartas de final do Torneio de Roma. Líder do ranking mundial, ela precisou de apenas 66 minutos em quadra para liquidar a atual 16.ª colocada da WTA.

Classificada para a próxima fase da competição realizada em quadras de saibro na capital italiana, Serena terá pela frente nesta sexta-feira a espanhola Carla Suárez Navarro, que nesta quinta superou a sua compatriota Lourdes Domínguez-Lino por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Para ir de forma tranquila às quartas de final, Serena começou com tudo no primeiro set, no qual aproveitou seis de dez oportunidades de quebrar o saque de Cibulkova e ainda salvou dois break points para aplicar um "pneu" (6/0) sobre a adversária.

Na segunda parcial, a norte-americana foi feliz em três de sete chances de ganhar games no serviço da eslovaca, que conseguiu ganhar apenas um game em todo o jogo ao confirmar uma única vez o seu saque. Já Serena, além de contabilizar 12 aces, ganhou 85% dos pontos que disputou quando encaixou o primeiro saque.

Outro duelo de quartas de final definido nesta quinta-feira irá reunir a sérvia Jelena Jankovic e a romena Simona Halep. A primeira delas, ex-líder do ranking mundial, fez bonito ao vencer a chinesa Na Li, quinta cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5. Já a tenista da Romênia surpreendeu ao derrotar a italiana Roberta Vinci, 13.ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2.

Se Vinci caiu, a sua compatriota Sara Errani, sétima pré-classificada, assegurou vaga nas quartas de final em Roma nesta quinta ao contar com a desistência da russa Maria Kirilenko quando vencia o segundo set por 2 a 0, após ter fechado a primeira parcial em 6/3.

Com a vitória, Errani lutará por uma vaga na semifinal contra a vencedora do confronto entre a russa Maria Sharapova, vice-líder do ranking mundial, e a norte-americano Sloane Stephens, também programado para esta quinta-feira.

ARAZENKA TAMBÉM AVANÇA - Terceira cabeça de chave em Roma, a bielo-russa Victoria Azarenka também assegurou um lugar nas quartas de final nesta quinta ao contar com a desistência da japonesa Ayumi Morita quando vencia o segundo set por 2 a 0, após ter aplicado 6/1 sobre a rival na primeira parcial.

Desta forma, Azarenka se credenciou para enfrentar na próxima fase a ganhadora da partida entre a checa Petra Kvitova e a australiana Samantha Stosur, também agendada para acontecer nesta quinta.