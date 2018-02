Serena Willians arrasa Sharapova no Torneio de Miami A norte-americana Serena Williams arrasou a russa Maria Sharapova, segunda no ranking mundial, por um duplo 6/1, em apenas 58 minutos de partida, no jogo de maior destaque desta terça-feira da chave feminina do Torneio de Miami. Serena dominou o confronto desde o início e logo no primeiro set marcou cinco games seguidos. Sharapova não conseguiu encaixar seus saques - ganhou nove de 20 pontos disputados no seu primeiro serviço e apenas quatro em oito com o segundo - e foi despachada pela norte-americana. Pelas quartas-de-final, Serena pegará Nicole Vaidisova (CHE), de apenas 17 anos e oitava colocada no ranking da WTA. A checa bateu, também nesta terça, a russa Vera Dushevina. Na abertura da rodada, a cabeça-de-chave número 9 do torneio, a russa Anna Chakvetadze conseguiu uma espetacular virada sobre a chinesa Na Li e fechou o jogo em 2 sets a 1 (4/6, 7/5 e 6/2). A tenista de 20 anos chegou a ver a chinesa a um game da vitória no segundo set, mas conseguiu se recuperar. Racismo é o problema Na partida anterior, diante de outra russa Lucie Safarova, a tenista negra norte-americana sofreu com racismo. Um torcedor a insultou por diversas vezes, com gritos como ?coloque a bola na rede como todo negro faria? ou mesmo aplaudindo seus erros, como numa dupla falta ?é isso aí, boa bola?. A jogadora perturbou-se, ficou sem ação, até que a segurança localizou o torcedor e o retirou do estádio. ?Não deveria mais me incomodar com essas provocações. Cresci em Crompton (periferia de Los Angeles) e os meninos brancos sempre passavam de carro me xingando?, contou. Para o jogo com Sharapova, um dia depois do incidente, Serena revelou confiança. ?Quando jogo tudo o que sei, sou praticamente imbatível?, disse a norte-americana que na próxima rodada cruza com a checa Nicole Vaidisova. (Com Chiquinho Leite Moreira) Atualizado às 18h02 para acréscimo de informações