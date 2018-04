Sergi Bruguera derrota Fernando Meligeni nos veteranos

O tenista espanhol Sergi Bruguera derrotou o brasileiro Fernando Meligeni por 2 sets a 0 para ficar com o título da etapa de São Paulo do circuito de veteranos da ATP, disputado no Ginásio do Ibirapuera. O espanhol, que venceu a decisão por parciais de 7/0 e 6/4, comemorou muito este título. "Vencer meu primeiro título em São Paulo é muito especial. Foi um jogo duro. Ele tinha a torcida a favor e eu fiz o que pude para vencer. Estou feliz com mais este título", declarou o espanhol. Já Meligeni destacou a qualidade de um adversário para o qual não deu moleza em momento algum. "Foi uma final bem disputada. O Sergi está em um nível acima dos outros jogadores do circuito. Foi ótimo voltar a jogar aqui diante deste público que sempre me apoiou na carreira. Só tenho que ficar feliz", afirmou Fininho. Já a terceira posição da competição ficou com o sueco Mats Wilander, que bateu o espanhol Andres Gomez por 6/4, 4/6 e 4/10.