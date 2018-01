Serna faz a final do tênis no Estoril A espanhola Magi Serna se classificou neste sábado à final do Torneio de Tênis do Estoril, em Portugal. Serna derrotou a francesa Virginie Razzano por 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/1. A superioridade de Serna teve muito a ver com as constantes falhas de Razzano, que errou muito na execução de seus primeiros serviços, o que a levou à intranquilidade na partida. Serna enfrentará a alemã Julia Schruff, que bateu a suíça Emmanuelle Gagliardi por 6/3 e 6/4. A final acontece neste domingo.