Sérvia atropela Taiwan na Copa Hopman de Tênis

Jelena Jankovic e Novak Djokovic ganharam neste domingo seus jogos nos individuais e comandaram a Sérvia no triunfo sobre Taiwan pela Copa Hopman de Tênis, torneio que reúne oito países. Jankovic não teve problemas para derrotar Su-wei Hsieh por duplo 6/4. Já Djokovic, com dores nas costas, precisou de três sets para fazer 7/5, 2/6 e 6/3 em Yen-hsun Lu. Com a vitória garantida, a Sérvia, cabeça-de-chave número um, fechou o confronto com mais um triunfo nas duplas mistas, fazendo 3 a 0. Divididos em dois grupos de quatro, cada país disputa três partidas na primeira fase da competição, no formato todos contra todos. O primeiro de cada chave avança para a final, que acontece na próxima sexta-feira, dia 4 de janeiro. Grupo A Sérvia 3 x 0 Taiwan Jelena Jankovic (SER) venceu Su-wei Hsieh (TAW) - 6/4 e 6/4 Novak Djokovic (SER) venceu Yen-hsun Lu (TAW) - 7/5, 2/6 e 6/3 Jelena Jankovic/Novak Djokovic (SER) venceu Su-wei Hsieh/Yen-hsun Lu (TAW) - 3/6, 6/2, 7/6 (10/8) Confira os grupos: Grupo A Argentina Taiwan França Sérvia Grupo B Estados Unidos Índia Austrália República Checa