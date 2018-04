Sérvia e França vencem jogo de duplas e avançam na Copa Davis

Com excelente atuação de Novak Djokovic, a Sérvia venceu o confronto de duplas contra a Croácia, em Kraljevo, e carimbou a vaga para as quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis. Outro país classificado para as quartas foi a França, que venceu seu duelo de duplas contra a Alemanha, em Frankfurt. Além destes confrontos, o Grupo Mundial teve outros duelos de duplas neste sábado. Os Estados Unidos venceram a Grã-Bretanha,deixando o placar em 2 a 1 para os britânicos, a Bélgica bateu a atual campeã Suíça e lidera por 2 a 1, e a República Checa derrotou a Austrália e diminuiu a vantagem dos australianos para 2 a 1.

Ao lado de Nenad Zimonjic, duplista número 4 do mundo, Novak Djokovic garantiu o terceiro ponto e a classificação para os sérvios. Sem sustos, os sérvios impuseram um categórico 3 a 0 à dupla croata composta por Franko Skugor e Marin Draganja, com parciais de 6/3, 6/4, 6/1. Djokovic e Viktor Troicki venceram seus duelos de simples na sexta.

A atual vice-campeã França mostrou toda a sua força ao despachar a Alemanha, em Frankfurt, já no confronto de duplas, com a vitória de Heidel-Schuler e Mahut contra Becker e Begemann por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3, 6/2.

Em Glasgow, em um duelo disputadíssimo, os irmãos Bob e Mike Bryan mantiveram os Estados Unidos vivos na disputa ao baterem a dupla britânica Jamie Murray e Dominic Inglot por 3 sets a 2, com parciais 6/3 6/2 3/6 (10/8)6/7 e 9/7. Ainda pelo Grupo Mundial, a Bélgica venceu o duelo de duplas em Liège, contra os suíços, que não contam com Roger Federer e Stan Wawrinka, atuais campeões da Davis. Os belgas Ruben Bemelmans e Niels Desei bateram os suíços Adrien Bossel e Michael Lammer por 3 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3, 6/2 e 6-2.

Em Ostrava, na República Checa, os donos da casa mantiveram vivas suas esperanças ao superarem os australianos nas duplas. Adam Pavlasek e Jiri Vesely venceram Samuel Groth e Lleyton Hewitt 1/6, 7/6(7/2), 3/6, 7/6(7/4) e 6/2.