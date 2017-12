Sérvias dominam e chegam às semifinais de Roland Garros

As sérvias Jelena Jankovic e Ana Ivanovic derrotaram, respectivamente a checa Nicole Vaidisova e a russa Svetlana Kuznetsova e, nesta terça-feira, avançaram às semifinais de Roland Garros. Jankovic não teve muitos problemas para bater Vaidisova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e agora pega a bicampeã do torneio, a belga Justine Henin, que eliminou a norte-americana Serena Williams. Já Ivanovic sofreu um pouco mais para eliminar Kuznetsova, terceira colocada na WTA e finalista da edição passada do torneio por 6/0, 3/6 e 6/1. Sua próxima adversária será a musa russa Maria Sharapova, que passou por sua compatriota Anna Chakvetadze. *Atualizado às 11 horas