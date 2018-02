Sérvio surpreende Rafael Nadal e se classifica em Miami O espanhol Rafael Nadal sofreu um inesperado revés na sua luta para ficar mais próximo do suíço Roger Federer, atual líder do ranking mundial da ATP. Nesta quarta-feira, Nadal foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4 -, em jogo válido pelas quartas-de-final do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Com a eliminação de Federer nas oitavas-de-final para o argentino Guillermo Cañas, e a conseqüente perda de pontos na classificação, Nadal tinha a grande chance de tirar mais alguns pontos da grande vantagem do suíço. No entanto, o espanhol não conseguiu repetir contra Djokovic o mesmo desempenho apresentado na decisão do Masters de Indian Wells 10 dias atrás. Com a surpreendente vitória, o sérvio de apenas 19 anos fará uma das semifinais em Miami contra o britânico Andy Murray. Nesta quinta, acontecerão os outros dois confrontos de quartas-de-final. Cañas enfrentará o espanhol Tommy Robredo e o argentino Juan Ignacio Chela terá pela frente o croata Ivan Ljubicic.