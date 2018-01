Sete tenistas desistiram de Wimbledon O Aberto de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, começará na próxima segunda-feira, mas sete tenistas já anunciaram que não jogarão nas quadras de grama do torneio inglês. Da lista, quatro são argentinos - Gastón Gaudio (lesão no ombro), Mariano Zabaleta, Juan Ignacio Chela e Edgardo Massa -, dois são espanhóis (Carlos Moyá e Albert Costa) e o norte-americano Mardy Fish. Cinco substitutos já foram definidos - Janko Tipsarevic (Sérvia e Montenegro), Albert Montañés (Espanha), Thomas Enqvist (Suécia) e os checos Ivo Minar e Bohdan Ulirach. As outras duas vagas serão escolhidas até quarta-feira, quando serão anunciados os cabeças-de-chave. O sorteio dos jogos acontecerá na quinta-feira. Na chave principal, o Brasil já tem assegurado a presença do paulista Ricardo Mello, atual número 54 do mundo no ranking de entradas da ATP. Cinco tenistas buscam vaga no qualificatório. São eles: Marcos Daniel, Thiago Alves, Franco Ferreiro, André Sá e Júlio Silva. Gustavo Kuerten e Flávio Saretta já anunciaram anteriormente que não participariam da competição.