Shahar Peer arrasa italiana e decide Torneio de Hobart

Com o resultado, Peer alcança sua sexta decisão no circuito profissional, e tentará no sábado manter o ótimo desempenho em finais - venceu cinco e perdeu apenas uma.

A adversária da israelense será a ucraniana Alona Bondarenko, que surpreendeu a espanhola Anabel Medina Garrigues e venceu por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Garrigues, 26ª no ranking mundial, entrou no torneio como cabeça de chave número 1.

Bondarenko, de 25 anos, tem seis títulos no currículo, mas não conquista uma taça desde 2007, quando levou o torneio de Kharkiv, em sua Ucrânia.

No confronto direto, Peer leva vantagem sobre a rival, com três vitórias e duas derrotas. No último jogo, contudo, Bondarenko venceu por 2 a 0, com 7/5 e 6/1, nas quartas de final do Torneio de Budapeste do ano passado.