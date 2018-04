Shahar Peer avança às quartas de final na China A israelense Shahar Peer está classificada para as quartas de final do Torneio de Guangzou. Quinta cabeça de chave na China, ela venceu Akgul Amanmuradova, do Usbequistão, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 18 minutos.