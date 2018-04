Shahar Peer confirma favoritismo e faz final em Tashkent A tenista israelense Shahar Peer confirmou o favoritismo neste sábado, diante da bielo-russa Olga Govortsova, e passou para a final do Torneio de Tashkent, no Usbequistão, que distribui um total de US$ 220 mil em prêmios. Na outra semifinal, porém, houve uma surpreendente vitória da usbeque Akgul Amanmuradova sobre a casaque Yaroslava Shvedova.