Shahar Peer estréia com vitória no Torneio de Gold Coast

Pela primeira rodada do Torneio de Gold Coast, válido pela WTA, a tenista israelense Shahar Peer, cabeça-de-chave número cinco, confirmou o favoritismo ao derrotar a norte-americana Julie Ditty por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/2. Já bielo-russa Victoria Azarenka não teve problemas para bater a japonesa Ai Sugiyama por 2 a 0, com 6/2 e 6/3. Em outro jogo deste domingo, a francesa Nathalie Dechy fez duplo 6/2 na chinesa Zi Yan. O Torneio de Gold Coast conta pontos para o ranking da WTA e é a primeira competição do calendário 2008 do Circuito Profissional.