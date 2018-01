Sharapova, 18, recebe elogios de Putin Maior sensação do tênis feminino da atualidade, a russa Maria Sharapova completou nesta terça-feira 18 anos. Para comemorar a maioridade fez festa em Nova York com convidados especiais, com show de Maroon 5, promovido por um de seus patrocinadores, a Motorola. A tenista, campeã de Wimbledon, recebeu elogios até do presidente russo Vladimir Putin, que mandou um comunicado de congratulações, dizendo que Maria Sharapova venceu em razão de seu talento, determinação, conseguindo resultados expressivos no tênis mundial. Sharapova nasceu em 19 de abril de 1987 na cidade de Nyagan, na região da Sibéria. Mas desde adolescente, quando foi treinar na academia de Nick Bolletieri, na Flórida, vive nos Estados Unidos.