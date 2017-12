Sharapova: a "nova Kournikova" As semelhanças de uma nova tenista-?prodígio? russa com Anna Kournikova está agitando o circuito internacional. Como a ?musa?, Maria Sharapova iniciou sua carreira profissional aos 14 anos. Derrotou esta semana, em Indian Wells, a norte-americana Brie Rippner, sete anos depois da estréia de Kournikova em Moscou. E se Kournikova foi aclamada como uma mulher das mais sexy, Sharapova foi eleita pela revista Sport Magazine como uma das 21 esportistas a quem se deverá observar neste século XXI. Até agora as duas mais reconhecimento por sua beleza que por seu jogo. Sharapova, antes mesmo de se tornar profissional, já saía nas revistas Rolling Stone, Vanity Fair e a própria Sports Illustrated.