Sharapova abandona torneio na China A tenista russa Maria Sharapova abandonou, neste sábado, o WTA de Pequim, na China, após sentir fortes dores musculares na região peitoral durante o jogo contra a compatriota Maria Kirilenko, pela semifinal da competição. A número 1 do mundo perdia por 4/6 e 1/2 quando resolveu desistir da disputa. A decisão de Sharapova foi mais uma decepção para os organizadores do torneio e torcedores chineses. Outras três tenistas top 10 do ranking já haviam decepcionado anteriormente. Lindsay Davenport não entrou na chave por causa de lesão, Venus Williams abandonou antes das quartas-de-final também por contusão e sua irmã Serena perdeu logo na primeira rodada. Na decisão do WTA de Pequim, Kirilenko terá pela frente a alemã Anna-Lena Groenefeld, que bateu a polonesa Marta Domachowska por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.