Sharapova arrasa adolescente Sem dar qualquer chance para a jovem e talentosa búlgara Sesil Karantcheva, de apenas 15 anos, a campeã de Wimbledon, Maria Sharapova, avançou nesta quinta-feira para a terceira rodada do torneio com fácil vitória, ao marcar 6/0 e 6/1. Apenas no início da partida, a tenista russa chegou a ser ameaçada. Mas, com bons saques e uma determinação que denunciou existir uma rivalidade extra diante de Karantcheva, venceu o jogo e comemorou com entusiasmo. A segunda rodada na chave feminina teve ainda os seguintes resultados nesta quinta. Nathalie Dechy (FRA) 2 x 0 Jane O´Donoghue (ING): 6-2 e 6-1. Eleni Daniilidou (GRE) 2 x 0 Laura Granville (EUA): 6-2 e 6-0. Katarina Srebotnik (ESL) 2 x 0 Yoon Jeong Cho (COR): 7-5 e 6-4. Cara Black (ZIM) 2 x 0 Virginie Razzano (FRA): 6-4 e 7-6 (5) Jill Craybas (EUA) 2 x 0 Marion Bartoli (FRA): 6-1 e 6-4. Daniela Hantuchova (ESL) venceu Shahar Peer (ISR): 6-2, 2-6 e 6-3.