Sharapova arrasa belga e avança à semifinal no Torneio de Paris

PARIS - A russa Maria Sharapova não teve problemas para confirmar o seu favoritismo nesta sexta-feira e avançar às semifinais do Torneio de Paris. A atual quinta tenista do ranking mundial arrasou a belga Kirsten Flipkens por duplo 6/2 e justificou a condição de primeira cabeça de chave do WTA francês.

Com o resultado, Sharapova se credenciou para enfrentar na próxima fase a sua compatriota Anastasia Pavlyuchenkova, que nesta sexta surpreendeu ao eliminar a alemã Angelique Kerber, quarta pré-classificada, com um triunfo por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (7/3).

Essa foi a quarta vitória de Sharapova em quatro jogos diante de Flipkens, desta vez superada em apenas uma hora e nove minutos de partida. Com 77% de aproveitamento dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque, a russa aproveitou as duas chances que teve de quebrar o saque da belga para abrir 6/2 no primeiro set.

Já na segunda parcial, Sharapova teve ainda mais facilidade para confirmar os seus serviços e repetiu o 6/2 ao mais uma vez converter dois break points.

As outras duas semifinalistas em Paris serão definidas ainda nesta sexta-feira, após o confronto entre a alemã Andrea Petkovic e a francesa Alize Cornet e o duelo entre a italiana Sara Errani e a ucraniana Elina Svitolina.

PATTAYA

O Torneio de Pattaya, na Tailândia, definiu nesta sexta as suas quatro semifinalistas, sendo que apenas uma das quatro cabeças de chave que entraram em quadra não foi eliminada. A única favorita que brigará por uma vaga na decisão neste sábado será a russa Ekaterina Makarova, que derrotou a japonesa Kimiko Date-Krumm por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3.

A próxima adversária de Makarova será a checa Andrea Hlavackova, que nas quartas de final passou pela chinesa Shuai Peng, oitava pré-classificada, por 6/2 e 7/5. Hlavackova, por sinal, não será a única tenista do seu país nas semifinais, pois sua compatriota Karolina Pliskova também fez bonito ao bater a romena Sorana Cirstea, terceira cabeça de chave, por 2 sets a 1, com 1/6, 7/6 (7/3) e 6/0.

Agora, por um lugar na decisão em Pattaya, Pliskova terá pela frente na semifinal a alemã Julia Goerges, que derrotou a russa Elena Vesnina, quinta na lista de maiores favoritas, por 2 sets a 1, com 5/7, 6/3 e 6/3.