Sharapova assume a liderança na WTA A beldade Maria Sharapova vai aparecer nesta segunda-feira como a nova líder do ranking mundial. Será a primeira tenista russa a assumir o trono, como nova rainha do tênis feminino. Para herdar a coroa, Sharapova sequer precisou jogar nesta última semana . Foi beneficiada pelo fato de a então líder, Lindsay Davenport, estar machucada e não ter conseguido defender seus pontos no torneio de Toronto. Também se poupando para o US Open, Maria Sharapova ganhou as atenções nesta semana por seu suposto namoro com Adam Levine, do Marron 5, um artista que tem em seu currículo casos com outras famosas como a modelo Kelly McGee e a atriz Nathalie Portman. Os comentários são de que Levine irá assistir aos jogos de Sharapova em Nova York, na próxima semana.