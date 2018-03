Sharapova assume segundo lugar do ranking da WTA

A líder da classificação da WTA, a belga Justine Henin, tem uma nova vice-líder, após a ascensão da russa Maria Sharapova ao segundo lugar relegando à sérvia Ana Ivanovic o terceiro. A sérvia Jelena Jankovic subiu do quinto para o quarto lugar, no sentido inverso da russa Svetlana Kuznetsova; por sua vez a russa Anna Chakvetadze caiu para a oitava posição e a americana Venus Williams para a nona. Entre as brasileiras melhores colocadas, a brasileira Teliana Pereira se manteve na 212.ª posição, enquanto a catarinenses Maria Fernanda Alves, melhorou sua posição, subindo da 220.ª para a 214.ª. A terceira melhor brasileira no ranking é Roxane Weisemberg, na 308.ª posição. Classificação: 1.º Justine Henin (BEL) 5.695 pontos 2.º Maria Sharapova (RUS) 3.986 3.º Ana Ivanovic (SER) 3.922 4.º Jelena Jankovic (SER) 3.755 5.º Svetlana Kuznetsova (RUS) 3.605 6.º Serena Williams (EUA) 2.836 7.º Elena Dementieva (RUS) 2.670 8.º Anna Chakvetadze (RUS) 2.596 9.º Venus Williams (EUA) 2.516 10.º Daniela Hantuchova (ESQ) 2.257 212.º TELIANA PEREIRA 132 214.º MARIA FERNANDA ALVES 129 308.º ROXANE WEISEMBERG 76