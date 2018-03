Sharapova avança, e Serena está fora de Roland Garros

A russa Maria Sharapova voltou a ter dificuldades, mas conquistou sua segunda vitória em Roland Garros, garantindo vaga na terceira rodada do Grand Slam francês. Diante da norte-americana Bethanie Mattek, 106.ª na WTA, a líder do ranking mundial precisou de três sets para fechar em 6/2, 3/6 e 6/2. A partida começou na quinta-feira, mas teve de ser suspensa por falta de luz natural e só terminou nesta sexta. Na primeira rodada, Sharapova - que busca seu primeiro título no saibro parisiense - já havia sofrido para bater a compatriota Evgeniya Rodina, também em três sets, com 6/1, 3/6 e 8/6. Na terceira rodada, ela terá pela frente a italiana Karin Knapp, cabeça-de-chave número 32. Se a líder do ranking conseguiu escapar da zebra na segunda rodada, o mesmo não se pode dizer de Serena Williams, cabeça-de-chave número 5 e única tenista já campeã em Roland Garros que estava no torneio. A vencedora de 2002 caiu diante da eslovena Katarina Srebotnik, de 27 anos, e 24.ª colocada no ranking mundial, em dois sets, com duplo 6/4. Agora, o torneio feminino terá obrigatoriamente uma campeã inédita.