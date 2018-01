Sharapova avança em torneio de Xangai A bela tenista russa Maria Sharapova se classificou nesta quarta-feira às oitavas-de-final do torneio de Xangai ao vencer a francesa Emilie Loit por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7 (3/7) e 6-3. Na próxima fase, ela vai enfrentar a espanhola María Antonia Sánchez, que eliminou a australiana Nicole Pratt. A espanhola Conchita Martínez foi superada pela japonesa Akiko Morigami por 7-5 e 6-0. Nos outros jogos, estes válidos pelas oitavas-de-final, a russa Dinara Safina venceu com facilidade Jelena Dokic, de Sérvia e Montenegro, por 6-1 e 6-4, enquanto a alemã Anca Barna bateu a norte-americana Ashley Harkleroad por 6-0 e 6-4. A competição vale pontos para o ranking mundial e distribui US$ 585 mil prêmios.