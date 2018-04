Sharapova avança no Torneio de Pequim A tenista russa Maria Sharapova avançou nesta quarta-feira às quartas-de-final do Torneio de Pequim ao vencer com facilidade a compatriota Tatiana Panova por duplo 6-1. A argentina Gisela Dulko também se classificou à próxima fase ao derrotar a venezuelana María Vento-Kabchi por duplo 6-4. Em jogo válido pela primeira rodada, a russa Nadia Petrova estreou com vitória ao bater a chinesa Zheng Jie por duplo 6-2, enquanto a sérvia Jelena Jankovic venceu a japonesa Shinobu Asagoe por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-2 e 7-6.