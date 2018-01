Sharapova avança, Venus abandona A tenista russa Maria Sharapova se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Aberto de Pequim, ao derrotar a japonesa Shinobu Asagoe por doios sets a zero. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Sharapova venceu com parciais de 6-4 e 6-1. Na semifinal, a russa vai enfrentar a sua compatriota Maria Kirilenko, que eliminou a chinesa Tiantian Sun (6-1 e 6-3). A norte-americana Venus Williams, ao contrário, parou nas quartas-de-final. Ela deveria enfrentar a polonesa Marta Domachowska, mas voltou a reclamar de dores no joelho esquerdo, contundido na partida contra a espanhola Nuria Llagostera. Na semifinal, Domachowska vai enfrentar a alemã Anna-Lena Groenefeld, sétima favorita, que derrotou a chinesa Shuai Peng em dois sets: 7-5 e 6-1.