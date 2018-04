Sharapova bate Ivanovic e se garante para a semifinal em Stuttgart

SÃO PAULO - Em confronto de musas, Maria Sharapova eliminou Ana Ivanovic nesta sexta-feira e avançou às semifinais do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Atual número dois do mundo, a russa superou a irregularidade no saque para fechar o jogo em três sets, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4. Com a vitória, Sharapova ficou mais perto da defesa do título conquistado no ano passado. Em busca de mais uma final no saibro alemão, ela vai duelar com a local Angelique Kerber, que despachou a casaque Yaoslava Shvedova, por 6/3 e 7/6 (7/2).

Para alcançar a semifinal, a atual dona do título em Stuttgart teve trabalho para se impor diante de Ivanovic. Duas campeãs de Roland Garros, elas tiveram dificuldades para manter o saque. Ao todo, foram 11 quebras de saque, seis delas em favor da russa.

Como vinha acontecendo no torneio, Sharapova sofreu com as oscilações no serviço. Acertou 7 aces, mas cometeu seis duplas faltas, o que favoreceu as quebras de Ivanovic. A russa, contudo, mostrou maior consistência na disputa dos pontos e sacramentou a vitória após 2h16min. As outras duas semifinalistas serão definidas ainda nesta sexta.