Sharapova bate Kerber e mira bicampeonato em Stuttgart

Atual número dois do ranking, Sharapova resistiu à pressão da torcida alemã e venceu a tenista da casa por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/5, em 2h07min de duelo. Agora, espera a vencedora do confronto entre a chinesa Na Li e a norte-americana Bethanie Mattek-Sands.

Neste sábado, Sharapova teve grande início de jogo ao dominar Kerber no fundo de quadra no set inicial. A russa sacou melhor e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento da parcial. A tenista da Alemanha pouco resistia, indicando uma partida mais rápida do que as previsões.

No entanto, Kerber reagiu logo no começo do segundo set e surpreendeu Sharapova. Acabou faturando duas quebras de saque, empatando o jogo. A terceira parcial foi a mais equilibrada, com quebras para os dois lados. Sharapova levou a melhor ao manter seu serviço nos games finais e fechou a partida.

Com a vitória, confirmou a condição de primeira cabeça de chave do torneio. E reforçou seu favoritismo para buscar o segundo título consecutivo no saibro de Stuttgart.