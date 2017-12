Sharapova bate Paszek e avança no Torneio de Birmingham

Enfim, a russa Maria Sharapova pôde jogar neste sábado pelo Torneio de Birmingham, disputado na grama. Depois de dois dias frustrados pela de chuva, a tenista bateu a austríaca Tamira Paszek por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Sharapova mostrou bom potencial no saque e teve 11 aces na partida, que durou cerca de duas horas. Com o resultado, ela garantiu vaga nas quartas-de-final e enfrentará sua compatriota Elena Likhovtseva, que passou pela japonesa Ayumi Morita. Em outro jogo deste sábado, a eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça-de-chave número três, derrotou a grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4, em 1h40 de duelo. Sua próxima rival será a francesa Marion Bartoli.