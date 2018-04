Sharapova bate Stosur e vai às oitavas de final em Roland Garros

Maria Sharapova venceu a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta sexta-feira, em Paris, e garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros. Cabeça de chave número 2 do Grand Slam realizado em Paris, a tenista russa assim deu mais um passo em busca do seu terceiro título na capital francesa, onde ela defende a condição de atual campeã e também ergueu a taça em 2012.

Com o novo triunfo, a atual vice-líder do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase a checa Lucie Safarova, 13ª cabeça de chave, que nesta sexta superou a alemã Sabine Lisicki com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2).

Ainda sem ter perdido sets nesta edição de Roland Garros, Sharapova teve um pouco de dificuldades para confirmar favoritismo diante de Stosur, 26ª pré-classificada, que chegou a quebrar o saque da russa por duas vezes no duelo. A bicampeã, entretanto, converteu quatro de oito break points para assegurar a sua vitória por 2 sets a 0.

Sharapova foi finalista das últimas três edições de Roland Garros, tendo sido superada por Serena Williams na decisão de 2013, enquanto Stosur foi vice-campeã em 2010, quando caiu diante da italiana Francesa Schiavone na final.

Outra duas cabeças de chave de destaque que garantiram classificação às oitavas de final em jogos já encerrados nesta sexta foram a sérvia Ana Ivanonic e a russa Ekaterina Makarova, respectivas sétima e nona pré-classificadas, que irão medir forças na próxima fase. Ivanovic avançou ao arrasar a croata Donna Vekic por 6/0 e 6/3. Já a tenista da Rússia superou a sua compatriota Elena Vesnina por 6/2 e 6/4.

Já a alemã Angelique Kerber não conseguiu justificar a sua condição de 11ª cabeça de chave ao cair diante da espanhola Garbine Muguruza, que venceu por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/2 e 6/2, para ir às oitavas de final.

A francesa Alize Cornet e a ucraniana Elina Svitolina também foram às oitavas de final nesta sexta com vitórias respectivamente sobre a croata Mirjana Lucic-Baroni e a ucraniana Elina Svitolina, ambas batidas também por 2 sets a 1.