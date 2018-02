Sharapova brilha e encanta Wimbledon Pelo seu talento ou beleza, ou até mesmo para certificar-se das comparações com Anna Kournikova, a também russa Maria Sharapova é uma das maiores atrações do torneio de Wimbledon. A sua primeira diferença com Kournikova é o seu hábito de vencer e, nesta segunda-feira, transformou-se numa das primeiras tenistas a alcançar às quartas-de-final do campeonato ao superar a norte-americana Amy Frazier por 6/4 e 7/5. Diferente de outras competições recentes, Sharapova perdeu aquele seu jeitinho de menina, e embora tenha apenas 17 anos já se mostra forte o suficiente para jogar de igual para a igual com rivais mais velhas, experientes e com vigor físico. Entre estas jogadoras de grande vigor, está a norte-americana Lindsay Davenport, que, sem fazer alarde, também passou para as quartas-de-final ao superar Vera Zvonareva por 6/4 e 6/4. Karolina Sprem - que ficou famosa ao derrotar Venus Williams na segunda rodada, segue sua jornada vitoriosa e derrotou Manuela Malleva por 6/4 e 6/4 para ser a próxima adversária de Davenport na competição. No masculino, o baixinho francês, Sebastien Grosjen, mostrou agilidade nas pernas para derrotar o norte-americano Bob Ginepri e transformar-se no primeiro tenista a alcançar às quartas-de-final, depois de marcar 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4).