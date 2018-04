Sharapova cai em Miami para número 97 do mundo

A zebra deu as caras no Torneio de Miami nesta quinta-feira. Pela segunda rodada da competição, a russa Maria Sharapova, atual número 2 do mundo, foi eliminada logo em sua estreia para a compatriota Daria Gavrilova, de 21 anos e apenas a 97.ª colocada do ranking mundial da WTA, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Na terceira rodada, a surpresa russa - que em Indian Wells havia sido eliminada pela romena Simona Halep na segunda rodada - terá pela frente a japonesa Kurumi Nara, que também surpreendeu ao bater a francesa Carolina Garcia, cabeça de chave número 25, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7).

A eliminação de Maria Sharapova foi a única desta quinta-feira entre as maiores favoritas ao título. Cabeça de chave número 4, a dinamarquesa Caroline Wozniacki ganhou com facilidade da norte-americana Madison Brengle por 6/0 e 6/1. Agora enfrenta a estoniana Kaia Kanepi, que bateu a também norte-americana Varvara Lepchenko por 6/2 e 6/4.

A polonesa Agnieszka Radwanska, cabeça 7, passou pela eslovaca Anna Schmiedlova por 6/4 e 7/5 e enfrenta na terceira rodada a romena Irina-Camelia Begu, vencedora no duelo contra a checa Tereza Smitkova por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4.

Outras pré-classificados que avançaram em Miami foram a russa Ekaterina Makarova (cabeça 8), a alemã Andrea Petkovic (9), a espanhola Carla Suarez Navarro (12), a checa Karolina Pliskova (14), a norte-americana Venus Williams (16), a francesa Alize Cornet (22), a australiana Samantha Stosur (23) e a ucraniana Elina Svitolina (26).