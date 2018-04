Sharapova, Chakvetadze e Ivanovic chegam às semis do WTA Champs As russas Maria Sharapova e Anna Chakvetadze, além da sérvia Ana Ivanovic, juntaram-se à número um do mundo, a belga Justine Henin, nas semifinais do WTA Championships nesta quinta-feira. Sharapova garantiu sua vaga após se recuperar da derrota de um set e vencer sua compatriota e número dois do mundo Svetlana Kuznetsova por 5-7, 6-2 e 6-2, enquanto Chakvetadze não se deixou abater após uma incontestável derrota no segundo set e passou pela número três Jelena Jankovic por 6-4 0-6 6-3. Ivanovic chegou às semifinais graças ao triunfo de Sharapova. Agora as duas tenistas disputam a liderança do grupo, o que evitará um confronto com Henin na semifinal. A tenista belga já havia garantido sua classificação na outra chave, mas isso não impediu Henin de massacrar sua adversária em sua última partida da fase de grupos. Ela atropelou Marion Bartoli com um duplo 6-0. Bartoli, que disputou a competição após a saída da norte-americana Serena Williams devido a uma lesão no joelho, havia eliminado Henin na semifinal em Wimbledon no ano passado.