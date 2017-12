Sharapova chega com facilidade às oitavas em Paris

A russa Maria Sharapova não teve quase nenhum trabalho para vencer neste sábado a sua compatriota Alla Kudryavtseva por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4) em apenas uma 1h08m de partida, e avançar para as oitavas-de-final de Roland Garros. Agora, Sharapova enfrentará a suíça Patty Schnyder, cabeça-de-chave n.º 14, que derrotou a italiana Karin Knapp por 6/1, 4/6 e 7/5. As duas tenistas já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias da russa. Sharapova começou com o domínio total da partida, quebrando, logo de cara, três vezes o saque de Kudryavtseva e, sem dar chance à adversária, fechou o set por 6 a 1 em incríveis 28 minutos. Porém, no segundo set, Kudryavtseva resolveu jogar um pouco e chegou até a conseguir três quebras de saque em quatro oportunidades. Mas Sharapova impôs seu melhor jogo e aproveitou quatro das sete chances de quebra que teve. Conclusão: fechou o set por 6 a 4, em 40 minutos. Outra musa que se deu bem no saibro parisiense foi a sérvia Ana Ivanovic, que em apenas 65 minutos, arrasou a romena Ioana Raluca Olaru por 6/2 e 6/0. A sérvia pega nas oitavas a espanhola Anabel Medina Garrigues, que bateu a eslovaca Daniela Hantuchova por 4/6, 7/6 (7/2) e 7/5. Seguindo os passos de sua compatriota Sharapova, Svetlana Kuznetsova também avançou em Paris. Mesmo errando bastante e tendo seu saque quebrado duas vezes, a russa não teve grandes problemas para eliminar a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A tenista número três do ranking da WTA terá como adversária na próxima fase a israelense Shahar Peer, que superou a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3. Outros resultados deste sábado em Roland Garros: Anna Chakvetadze (RUS) venceu Ai Sugiyama (JAP) 6/4 e 6/4 *Atualizado às 12h25